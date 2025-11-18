Konya'da 16 Yaşındaki Oğul, Annesini Darp Eden Babasını Öldürdü

Olayın Detayları

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki müstakil evde Ahmet Gökçe eşini darp etti. Bu sırada evde bulunan 16 yaşındaki oğlu S.G., annesini darp etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Baba ile oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden bıçakladı.

Yaralı baba, kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltı ve İfade

Olayın ardından S.G., polis ekiplerince gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının, olayı darp edilen annesini korumak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

KONYA’DA EVLERİNDE ANNESİNİ DARP ETMEYE ÇALIŞAN BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN 16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİNİN İLK İFADESİNDE, OLAYI DARP EDİLEN ANNESİNİ KORUMAK AMAÇLI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ.