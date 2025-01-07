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Konya'da 1822 Kilogram Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Kadınhanı ilçesinde yapılan operasyonda 1822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:28
Konya'da 1822 Kilogram Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Konya'da Kaçak Tütün Operasyonu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 1822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olay, Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda meydana geldi.

Tırda Yapılan Arama Sonucu Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri, durdurdukları bir tırda detaylı bir arama yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda, tırın içerisinde toplam 1822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu.

Tır Şoförü Serbest Bırakıldı

Olayla ilgili olarak tırın sürücüsü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 1822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 1822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

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