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Konya'da 25 Metre Derinliğinde Yeni Obruk Ortaya Çıktı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 25 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu, bölge halkı tedirgin.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:01
Konya'da 25 Metre Derinliğinde Yeni Obruk Ortaya Çıktı

Konya'nın Karapınar İlçesinde Obruk Tehlikesi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Hotamış Mahallesi Hüyük mevkisinde meydana gelen yeni obruk, bölge halkını endişelendirdi. Yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğinde olan obruk, Bekir Uzundemir'e ait bir tarlada oluştu.

Yerel Halkın Endişesi

Bölge sakinleri, bu obruğun yanı sıra Hüyük obruğunun çevresinde 50 metre çapında iki obruk daha bulunduğunu belirterek, bu durumun tedirginlik yarattığını ifade ediyor. Hotamış Mahallesi'nde oluşan obrukların genellikle daha büyük çaplarda meydana geldiği göz önüne alındığında, bu yeni oluşum daha fazla dikkat çekiyor.

İlgili Kurumlardan Çalışmalar

Yetkili kurumlar, bölgede meydana gelen obruk oluşumlarını gözlemlemek ve gerekli önlemleri almak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bölgenin zemin yapısının ve obruk oluşumlarının düzenli olarak izlenmesi, olası risklerin en aza indirilmesi adına büyük önem taşıyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğinde yeni obruk...

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğinde yeni obruk...

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

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