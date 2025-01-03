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Konya'da 50 Metre Çapında Obruk Oluşumu Kameralara Yansıdı

Konya'nın Altınekin ilçesinde oluşan 50 metre çapındaki obruk, çevredekilerin gözleri önünde genişlemeye başladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:16
Konya'da 50 Metre Çapında Obruk Oluşumu Kameralara Yansıdı

Konya'da Obruk Genişleme Anı Kaydedildi

Konya'nın Altınekin ilçesinde, 7 metre derinlik ve 50 metre çapında bir obruk oluştu. Olay, sürüsünü araziye götüren Veysel Kaplan tarafından keşfedildi. Kaplan, Akıncılar Mahallesi'ndeki merada genişleyen obruğu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan inceleme sonrasında obruk çevresinde gerekli tedbirler alındı. Kaplan, yoğun sis olmasına rağmen obruk oluşumunun hemen ardından, o bölgede bir toz bulutu fark ettiğini belirtti.

Şiddetli gürültü ile çökmenin yaşandığını ifade eden Kaplan, bu ani durumu cep telefonuyla kaydetti. Kayıtlarında, obruğun genişleme anı belirgin bir şekilde görüldü. Ayrıca, yeni oluşan obruğun yanında, 5 metre çapında ve 2 metre derinlikte eski bir obruğun daha var olduğu tespit edildi.

Konya'nın Altınekin ilçesinde 7 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu.

Konya'nın Altınekin ilçesinde 7 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu.

Konya'nın Altınekin ilçesinde 7 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu.

Konya'nın Altınekin ilçesinde 7 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu.

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