Konya'da 6 Katlı Bina Çöktü: Süreç Nasıl İlerledi?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 6 katlı bina çöktü, bölgede önceki tahliye süreci merak konusu oldu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 15:30
Konya'da 6 Katlı Bina Çöktü: Süreç Nasıl İlerledi?

Konya'da 6 Katlı Bina Çöktü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir bina çöktü. Olay, bina çökerken çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle başladı ve hemen ihbarda bulunuldu.

Acil Duruma Müdahale

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çöken bina ile ilgili detaylı inceleme ve müdahale çalışmaları başlatıldı.

Önceden Boşaltılmış

Gelen bilgiler doğrultusunda, binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce tahliye edildiği öğrenildi. Bu durum, olayın ciddiyetini artırırken, can kaybı yaşanmaması açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Gazze'de Refah'ı Kuşatma Altına Aldı
2
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 50 Şüpheli Tutuklandı
3
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB Soruşturmalarına Dair Açıklama
4
Van'da İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Protesto
5
Edirne'de Balkan Savaşları ve Gazze Şehitleri Anıldı
6
Husiler: İsrail Havalimanı ve ABD Uçak Gemisine Saldırı Düzenledik

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!