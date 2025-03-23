Konya'da 6 Katlı Bina Çöktü: Süreç Nasıl İlerledi?

Konya'da 6 Katlı Bina Çöktü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir bina çöktü. Olay, bina çökerken çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle başladı ve hemen ihbarda bulunuldu.

Acil Duruma Müdahale

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çöken bina ile ilgili detaylı inceleme ve müdahale çalışmaları başlatıldı.

Önceden Boşaltılmış

Gelen bilgiler doğrultusunda, binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce tahliye edildiği öğrenildi. Bu durum, olayın ciddiyetini artırırken, can kaybı yaşanmaması açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina çöktü.