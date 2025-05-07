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Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali Açıldı

Konya'da düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali, tasavvufi temalı eserlerle sanatseverleri buluşturuyor. Etkinlikler 11 Mayıs'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 14:26
Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali Açıldı

Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali Başladı

Konya, Mevlana'nın mirasını sinemayla buluşturan 6. Sufi Sinema Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalin açılışı, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikle yapıldı.

Etkinlikte söz alan Vali İbrahim Akın, Konyalıların sanat konusundaki duyarlılığının, Mevlana'nın hikmetiyle yankılandığını ifade etti. Akın, bu festivalin şehrin tasavvuf kültürünü, sinemanın evrensel diliyle harmanladığını vurgulayarak, küresel kültürel mesajların bir araya getirildiğini belirtti.

Heyecan Verici Etkinlikler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, festival süresince halk sinemasından belgesellere kadar geniş bir yelpazede filmlerin sunulacağını açıkladı. Altay, festivalin tasavvuf alanında film üreten yönetmenler, yapımcılar ve sinema eleştirmenlerini bir araya getireceğini belirtti.

Başkan Altay, "Festivalimizin bu yılki yeniliklerinden biri, senaryoları da desteklemeye başlamamız. En iyi senaryoya destek vererek, yeni senarist adaylarını teşvik ediyoruz," dedi. Ayrıca, Medeniyet ve Sinema Akademisi (MESEL) projesinin duyurusunu yaparak, gençleri sinema sektörüne hazırlamak için online eğitimler sunacaklarını kaydetti.

6. Sufi Sinema Festivali'nin ana mottosunun Mevlana Celaleddin Rumi'nin ünlü sözü "Aynada gördüğün suret senin, aynanın değil." olduğunu dile getiren Altay, bu anlamlı sinema diliyle tüm insanlığa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Global Bir Buluşma Noktası

Festival Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, bu yılki etkinliklerin, Konya'nın dünya çapında insanları bir araya getiren bir kutup haline geldiğini ifade etti. Festival, birçok ünlü yönetmen ve yapımcıyı da ağırlıyor.

Etkinlikler, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi, Mevlana Kültür Merkezi, Depo No: 4 ve Kültürpark gibi farklı mekanlarda 11 Mayıs'a kadar devam edecek. Sanatseverler, tasavvuf içerikli filmler, belgeseller ve atölyelerle dolu bir programla buluşacaklar.

Konya'da Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali'nin açılışı...

Konya'da Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali'nin açılışı yapıldı.

Konya'da Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali'nin açılışı...

Konya'da Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali'nin açılışı yapıldı.

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