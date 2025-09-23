Konya'da Ahilik Haftası 'Şet Kuşanma' Töreniyle Kutlandı

Konya'da düzenlenen törenle çıraktan ustalığa geçişi simgeleyen "şet kuşanma" merasimi ve protokol yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:31
Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, bir gencin kalfalıktan ustalığa geçişini simgeleyen "şet kuşanma" merasimi düzenlendi. Program kapsamında protokol üyeleri ve esnafın da yer aldığı kalabalık, Alaaddin Bulvarı'ndan Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Tarihi Bedesten Çarşısı'na yürüdü.

Protokol yürüyüşü ve tören

Etkinlikler, Kapu Camisi Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle sürdü. Yürüyüş ve tören alanında esnaf, oda temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Programda ayrıca ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Vali İbrahim Akın'ın değerlendirmesi

Konya Valisi İbrahim Akın, törende Ahilik Haftası'nı kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve şunları kaydetti:

"Selçuklu döneminde ticaret, üretim ve iktisadi hayatın ahilik teşkilatıyla nizama kavuştuğunu anlatan Akın, şunları kaydetti: 'Osmanlı döneminde de esnaf ve sanatkarlarımız, aynı ilkelerle medeniyetimizin omurgasını teşkil etmiştir. Ahilik, yalnızca bir meslek örgütlenmesi değil, ticareti ve ahlakı içine alan bir hayat nizamıdır. Ahiler çıraktan kalfaya, kalfadan ustaya uzanan bu yolculukta el maharetiyle birlikte gönül terbiyesi de kazandırmışlardır. Dükkanları birer mektebe, çarşıları birer ahlak ocağına dönüştürmüş, ticarette dürüstlüğü, üretimde kaliteyi, toplumda ise merhamet ve dayanışmayı şiar edinmiştir.'"

Ahiliğin toplumsal mesajı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da ahiliğin; ahlak, doğruluk, dürüstlük, kardeşlik ve paylaşmanın adı olduğunu vurguladı. Karabacak, "Ahilikten aldığımız bu ilhamla bugün de iş hayatımızda, komşuluk ilişkilerimizde ve sosyal yaşamımızda doğruluğu, adaleti ve yardımlaşmayı yaşatmak zorundayız. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras bu kadim değerlerdir. Ahilik yüzyıllar boyunca Anadolu'nun kalbinde çarpan, sanatla ahlakı, ticaretle adaleti, ekmekle paylaşmayı aynı potada eriten kutlu bir gelenektir." ifadelerini kullandı.

Törenin devamı ve katılımcılar

Kapanış bölümünde, çırak olarak ustasının yanında yetişen bir gencin kalfalıktan ustalığa geçişini simgeleyen "şet kuşanma" töreni icra edildi. Programa AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, merkez ilçe belediye başkanları, oda başkanları, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.

