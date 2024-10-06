Konya'da Aile İçinde Kaos: 7 Yaralı

Konya'da Aile Kavgası: 7 Yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde, kayınbirader ve enişte arasında meydana gelen kavga, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Tartışma, Kavga ve Yaralılar

İsmil Mahallesi'nde bulunan bir evde, Tahsin K. ile eşi Mustafa Ç. arasında nedeni belirsiz bir tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede aile bireylerinin de katıldığı bir kavgaya dönüştü.

Olay Yerine Müdahale

Kavganın etkisiyle Tahsin K., Mustafa Ç. ve 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı ve durumları hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor.