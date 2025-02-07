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Konya'da Arkadaşını Demirle Öldürmekle İddia Edilen Sanık Mahkemeye Çıktı

Konya'da bir sanık, arkadaşını başına demirle vurup intihar süsü vermeye çalıştığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:10
Konya'da Arkadaşını Demirle Öldürmekle İddia Edilen Sanık Mahkemeye Çıktı

Konya'da Arkadaşını Başına Demirle Vuran Sanık Hakim Karşısında

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, arkadaşını başına demirle vurduktan sonra pencereden atarak intihar süsü vermeye çalıştığı iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa İ. ile tutuksuz sanık Hacer T. ve taraf avukatları katıldı.

Olayın Detayları

Mustafa İ., ifadesinde olay günü maktul arkadaşı Muhammed Fidancı ile birlikte alkol aldıklarını ve saat 23.00'te uyuduklarını öne sürdü. Uykusundayken büyük bir ses duyduğunu ifade eden Mustafa İ, “Ses geldikten sonra maktulün camın aşağısında yattığını gördüm. Evden bir su şişesi alarak maktulün yanına gittim. Maktulün elini yüzünü yıkayıp kendisine getirmeye çalıştım. Kendine gelmeyince ambulansı aradım.” şeklinde konuştu.

Sanık Mustafa İ'nin annesi Hacer T. ise maktulün nasıl düştüğünü görmediğini iddia etti. Savcılık, Hacer T.'ye neden oğlunun maktulün başına demirle vurduğunu sorduğunda, bu soruya cevap vermedi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa İ.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

15 Temmuz 2024'te meydana gelen olayda, Mustafa İ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arkadaşı Muhammet Fidancı'nın pencereden düştüğünü ihbar etti. Hastaneye kaldırılan Fidancı, 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Yapılan otopside, Fidancı'nın kafatasında düşme sonucu oluşmayacak kadar ciddi parçalı kırık tespit edildi. Evde yapılan incelemede ise duvarda Fidancı'ya ait DNA örneklerine rastlandı.

Gözaltına alınan Mustafa İ'nin annesi ise, “Bağrışma sesleri üzerine yanlarına gittiğimde birbirlerine saldırıyorlardı. Oğlum, Muhammed Fidancı'nın kafasına demirle vurdu.” ifadesini kullandı.

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