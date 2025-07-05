Konya'da Arpa Ekili Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen yangın, arpa ekili bir alanı etkisi altına aldı.

Yangın, Karadiken Mahallesi'nde bulunan arpa tarlasında başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangının arpa ekili alanda belirli bir zarara yol açtığı bildirildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarılıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında arpa ekili alan zarar gördü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında arpa ekili alan zarar gördü.