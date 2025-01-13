Konya'da Avukat ve Arkadaşına 30 Yıla Kadar Hapis İstemi

Konya'da uyuşturucu ile yakalanan avukat Abdülkadir İ. ve arkadaşı İlknur Ç. hakkında 30 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 20:22
Konya'da Avukat ve Arkadaşına 30 Yıla Kadar Hapis İstemi

Konya'da Avukat ve Arkadaşının Uyuşturucu Davası

Konya'da uyuşturucu ile yakalanan avukat Abdülkadir İ. ve yanındaki arkadaşı İlknur Ç. için 30'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İki sanık, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanacak.

Olayın Gelişimi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Abdülkadir İ., ifade vermekte etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

Abdülkadir İ., sosyal medya üzerinden O.D. isimli biriyle tanıştığını öne sürerek, "İletişimimiz tamamen sosyal medya üzerinden oldu. İstanbul'a uyuşturucu hap almak için gittiğimde sürekli hareket halinde idik. Avrupa yakasında belli mahallerde dolaştık. Uyuşturucuları bir kutu içinde almak için kuytu bir yerde buluştuk; kutuyu aracın bagajına O.D. yerleştirdi. Hapların fiyatı için 360 bin lira olarak anlaştık ve parayı altı partide, her biri 60 bin lira olmak üzere gönderdim," ifadelerini kullandı.

İlknur Ç.'nin İfadesi

Diğer sanık İlknur Ç. ise olayla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti. Bunun üzerine savcı, her iki sanığın da 30 yıl hapisle yargılanmasını talep etti.

Olayın Arka Planı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'dan Konya'ya dönen avukat Abdülkadir İ.'nin otomobilini durdurmuştu. Yapılan aramada, aracın bagajında yaklaşık 30 bin uyuşturucu hapın yer aldığı koliler bulundu. Gözaltına alınan Abdülkadir İ. ve arkadaşı İlknur Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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