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Konya'da Bıçaklama Olayı: Anne ve Kızına Saldırdı, İntihar Girişiminde Bulundu

Konya'da bir kişi, annesi ve ablasını yaraladıktan sonra intihar teşebbüsünde bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 19:49
Konya'da Bıçaklama Olayı: Anne ve Kızına Saldırdı, İntihar Girişiminde Bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde, Harmancık Mahallesi Çekiç Sokak'ta yaşanan korkunç olayda, H.Ö. (35), annesi D.Ö. (62) ve ablası A.Y. (38) ile bilinmeyen bir nedenden ötürü bıçaklı saldırıda bulundu.

Olay sonrası H.Ö., aynı bıçakla kendine zarar verme teşebbüsünde bulundu. Komşuların hemen durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan H.Ö. ile birlikte annesi ve ablasının durumu ciddi olup, hayati tehlikeleri bulunuyor. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, annesiyle ablasını bıçakla yaralayıp intihara teşebbüs etti....

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, annesiyle ablasını bıçakla yaralayıp intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, annesiyle ablasını bıçakla yaralayıp intihara teşebbüs etti....

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, annesiyle ablasını bıçakla yaralayıp intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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