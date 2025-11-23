Konya'da bıçaklı kavga: 17 yaşındaki Mahmud El Muhammed yaşamını yitirdi

Olayın detayları

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Kılıçarslan Meydanı'nda saat 19.00 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, yaşı küçük olan M.K., bıçakla yabancı uyruklu Mahmud El Muhammed (17)'i göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahmud El Muhammed kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BİR ÇOCUK BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ.