Konya'da Bina Çökmesinde 10 Kişiye Hapis Cezası İstemi

Konya'da Bina Çökmesi: 2 Ölü, 10 Kişiye Hapisle Yargılama

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 10 kişiye hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, müteahhit Adnan T. ile binanın altında bulunan dükkanların sahipleri ve tadilat yapan işletmecilerin de yer aldığı sanıkların, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Hapis Cezası İstemi ve İddianame Detayları

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 sanıktan 4'ünün 22 yıl 6 aya kadar, 6'sının ise 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmektedir. 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, bilirkişi raporları, ifade tutanakları ve olay yeri inceleme tutanakları sunulmuştur.

Yapının Tarihi ve İnşaat Süreci

1994 yılında inşa edilen Taşoluk Apartmanı'nın müteahhiti Adnan T, mimari proje müellifi Müjgan D. ve statik proje müellifi inşaat mühendisi Mustafa D. olarak belirlenmiştir. Çökme olayı öncesinde, 1994 yılında belediye tarafından yapılan kontrol sonucu yapı kullanım izin belgesinin verilmediği ancak yapılan ek denetimler sonrasında izin belgesinin alındığı anlaşılmıştır.

Taşıyıcı Duvarlardaki Problem

İddianamede, binanın yıkılmasında asıl nedenin, taşıyıcı duvarlarda kullanılan düşük dayanımlı tuğla olduğu ifade edilmiştir. Yapının güvenliği ile ilgili olumsuz raporların göz önüne alınmadığı belirtilmiştir. Şüpheliler arasında sorumluların bulunması yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.

Tutuklama ve Yargı Süreci

Olay sonrası, balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F., eski kahvehaneci Kemal Ö., dükkan sahipleri Hakkı İ. ve Mehmet P. ile tadilat işini yapan Volkan D. ve Tuncer D. tutuklanmıştır. Bu kişilerin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma suçundan yargılanacakları kaydedilmiştir.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 24 Ocak 2023 tarihinde çöken apartmanın enkazından 3 kişi yaralı olarak kurtarılırken, ne yazık ki 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştır.