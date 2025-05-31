Konya'da Binlerce Kişi Filistin İçin Meşalelerle Yürüdü

İHH Konya Şubesi gönüllüsü Muzaffer Babür, kalabalık adına yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük zulümlerinden birine tanıklık ettiklerini vurguladı.

Gazze'deki Durum İhlal Ediliyor

Babür, işgalci İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların birçok sivil yaşamını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. “Büyük kısmı kadın ve çocuk olan yaklaşık 60 bin kişi şehit edildi, 125 bine yakın insan yaralandı.” dedi.

Öte yandan, resmi rakamlara göre, 1 milyon 900 bin sivilin, İsrail'in saldırıları sonucu bir kez bile göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Gazzelilerin Korkunç Durumu

Babür, zorla yerlerinden edilen Gazzelilere yönelik bombardımanların devam ettiğini vurguladı. “Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. 221 gazeteci ve binden fazla sağlık çalışanın yaşamını yitirdi. 164 sağlık kuruluşu hedef alındı ve hala 300 sağlık çalışanı İsrail hapishanelerinde tutuklu.” şeklinde konuştu.

“İsrail, yardım malzemelerini engelleyerek insanları açlık tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor. İslam ülkeleri, artık kınamanın ötesine geçmeli ve gerektiğinde tüm imkanlarını seferber etmelidir.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Yürüyüş, şehitler için yapılan dualarla noktalandı.

Konya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüdü. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonunda ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla, İsrail aleyhine slogan attı.

Konya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüdü. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonunda ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla, İsrail aleyhine slogan attı.