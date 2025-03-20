Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere yönelik yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtımı için başvurular başladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:54
Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Beyşehir'de Başladı

Konya’ya bağlı Beyşehir’de, çiftçilerin yüzünü güldüren önemli bir proje hayata geçirildi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile, yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtılacağı duyuruldu.

Verimli Topraklar İçin Yeni Proje

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında, Beyşehir'e özel "Verimli topraklar için nohut" adlı projeye start verildi.

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

İşlenmeyen Arazisi Olan Çiftçilere Öncelik

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, TAKE projesinin öncelikle işlenmeyen ve nadasa bırakılan arazilerin değerlendirilmesini hedeflediği kaydedildi. Ayrıca, düşük gelirli ve girdi maliyetleri nedeniyle zorluk yaşayan çiftçilere öncelik tanınacak. Yeni çiftçiler, kiraladıkları ya da kendi arazilerinde üretim yapmayı hedeflemektedir.

25 KG Paket Fiyatı Yüzde 50 Düşecek

Sertifikalı Azkan nohut tohumları, 25 kilogramlık paketler halinde sunulacak ve fiyatı 670 lira olarak belirlenmiştir. Ancak, devlet desteği ile birlikte çiftçilerin ödeyeceği miktar yarı yarıya düşecek.

Başvurular İçin Son Tarih 26 Mart 2025

Beyşehirli çiftçilerin bu destekten faydalanabilmesi için başvuru yapması gerekmektedir. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, proje detayları hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen üreticilerin son tarihi 26 Mart 2025 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Başvuruların bizzat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

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