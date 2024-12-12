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Konya'da Çocuklar Tarım Alanında Eğitim Alıyor

Konya, çocuklara tarım bilinci kazandırmak için projeler hayata geçiriyor; öğrenciler fidan dikimi ve bitki bakımı öğreniyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:40
Konya'da Çocuklar Tarım Alanında Eğitim Alıyor

Konya'nın Çocukları Çiftçilik Öğreniyor

Tarım şehri Konya'da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen iki projeyle, 31 ilçedeki öğrenciler tarımın temel bilgilerini öğreniyor.

Projelerin Detayları

Uygulanan "Okullarımız Çiçek Açıyor" projesi sayesinde 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, bitkisel üretim, tohum ekimi, fide dikimi, bakım, besleme, hasat ve ürünlerin değerlendirilmesi konularında eğitimler almaktadır. Ayrıca, "Yerli Tohum Milli Tarım" projesi 4. sınıf öğrencilerine tarımsal faaliyetler hakkında bilgi vermektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen 64 okulda yürütülen "Yerli Tohum Milli Tarım" projesi kapsamında, öğrenciler "İlk Bahçem Seti" ile tere ekimi yaparak tohum ekiminden hasada kadar tüm süreçleri uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buluyor.

Teorik ve Pratik Eğitim

Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki belirli okullarda, öğrencilere verilen teorik eğitimlerin ardından tarım ile ilgili ürünlerin bulunduğu "tarım çantası" hediye edilmektedir. Öğrenciler, "Tarımcan" ve "Tarımsu" maskotları eşliğinde bitki dikimi, bakımı ve çoğaltması yapmaktadır.

Ayrıca, "Konya Büyükşehir Tarım Çocuk Kitabı" ile öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi sağlanıyor. Okullarda geri dönüşüm malzemelerinden saksı yapmayı öğrenen öğrenciler, evde tükettikleri sebze ve meyve tohumlarını biriktiriyorlar.

Proje Sorumlularının Açıklamaları

Proje sorumlularından, Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı Tarımsal Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Hediye Dilek Polat, çalışmalara 2018 yılında bir okulun talebi üzerine başladıklarını aktardı. Öğrencilerde gözlemlenen olumlu etkiler nedeniyle projelerin devam ettiğini belirten Polat, nesillerin toprak, bitki ve tohum bilincini içselleştirmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Polat, "Maalesef çocuklarımız taş binalar arasında yetiştiği için toprakla iç içe değiller. Konya bir tarım şehri, çok güzel topraklarımız var. Burada üretimin devam edebilmesi için bu bilincin çocukluktan itibaren aşılanması gerekiyor. Bunun için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." diye ifade etti.

Öğrenciler de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, kazandıkları bilgileri uygulamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konya'da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol...

Konya'da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 31 ilçede hayata geçirilen 2 projeyle öğrenciler, birer çiftçi gibi fidan dikmeyi, bitkiyi çoğaltmayı ve bakım yapmayı öğreniyor.

Konya'da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol...

Konya'da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 31 ilçede hayata geçirilen 2 projeyle öğrenciler, birer çiftçi gibi fidan dikmeyi, bitkiyi çoğaltmayı ve bakım yapmayı öğreniyor.

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