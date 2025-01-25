Konya'da Çöken Bina: Enkazda Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Konya'da Çöken Binada Arama Kurtarma Faaliyetleri Hızla Devam Ediyor

Konya'nın Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana gelen 4 katlı binanın çökmesiyle birlikte, arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saattir aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

Bölgeye hızlı bir şekilde sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması için titizlikle çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, enkazda mahsur kaldığı değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için mücadele ediyor. Çalışmalar kapsamında gerekli teknik ekipmanlar ve arama kurtarma köpekleri de aktif bir şekilde kullanılıyor.

Ayrıca, enkazdan yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saattir aralıksız devam ediyor.

Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saattir aralıksız devam ediyor.