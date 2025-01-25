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Konya'da Çöken Binadan 1 Kadının Cansız Bedeni Çıkarıldı

Konya'da çöken binanın enkazından 23 yaşındaki bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:46
Konya'da Çöken Binadan 1 Kadının Cansız Bedeni Çıkarıldı

Konya'da Çöken Binadan Cansız Bedene Ulaşıldı

Konya'nın Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde dün akşam meydana gelen korkunç olayda, çöken bir binanın enkazında 23 yaşlarında bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olay sonrası hemen bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda enkazdan çıkarılan ceset, Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay sonrası gelişmeler

Beyşehir Caddesi'nde meydana gelen olayda daha önce, çöken binanın enkazından üç kişi sağ olarak çıkarılmıştı. Bu trajik gelişme üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı.

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