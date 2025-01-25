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Konya'da Çöken Binadan 2 Kişi Sağ Kurtarıldı

Konya'da çöken binanın enkazından 5 saat süren çalışmalarla 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 01:27
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 01:52
Konya'da Çöken Binadan 2 Kişi Sağ Kurtarıldı

Konya'da büyük bir kurtarma operasyonu

Konya'da meydana gelen çöken bina olayı, arama kurtarma ekipleri için yoğun bir mesaiye sahne oldu. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için başlatılan çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.

İlk kurtarma anları

Yapılan titiz çalışmalar sonucu, 2 kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahaleleri, ağaç köklerinin arasında yer alan bu iki kişinin hayata dönmesini sağladı.

Gelecek önlemler

Olay yerine gelen yetkililer, çökme nedenleri üzerinde durmaya devam ederken, benzer olayların yaşanmaması adına yeni önlemler alınacağını belirtti. Konya halkı, olayın ardından büyük bir sevinç yaşarken, kurtulanların sağlık durumları ile ilgili açıklamaların yapılması bekleniyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

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