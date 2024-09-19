Konya'da Çöp Kamyonu Bisikletli Çocuğa Çarptı

Çocuk Bisikletli İken Hayatını Kaybetti
Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, çöp kamyonu bisikletli bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Kazada hayatını kaybeden çocuk, 10 yaşındaki O.T.B.'ydi.
Kaza Anı ve Sonrası
39 yaşındaki sürücü Hasan A. yönetimindeki 42 DNR 04 plakalı belediye ait çöp kamyonu, Harmancık Caddesi kavşağında bulundu. Çocuğun yola çıkmaya çalıştığı sırada kamyonun çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Olay yerine hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Sağlık ekipleri, çocuğun kaza anında hayatını kaybettiğini tespit etti. O.T.B.'nin okula gitmek için yola çıktığı belirtildi.
Cenazesi, olay sonrası yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Konya'nın Meram ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti.