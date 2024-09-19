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Konya'da Çöp Kamyonu Bisikletli Çocuğa Çarptı

Konya'da bir çöp kamyonu, bisikletli bir çocuğa çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:57
Konya'da Çöp Kamyonu Bisikletli Çocuğa Çarptı

Çocuk Bisikletli İken Hayatını Kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, çöp kamyonu bisikletli bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Kazada hayatını kaybeden çocuk, 10 yaşındaki O.T.B.'ydi.

Kaza Anı ve Sonrası

39 yaşındaki sürücü Hasan A. yönetimindeki 42 DNR 04 plakalı belediye ait çöp kamyonu, Harmancık Caddesi kavşağında bulundu. Çocuğun yola çıkmaya çalıştığı sırada kamyonun çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Olay yerine hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri, çocuğun kaza anında hayatını kaybettiğini tespit etti. O.T.B.'nin okula gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Cenazesi, olay sonrası yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konya'nın Meram ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti.

Konya'nın Meram ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti.

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