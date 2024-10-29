Konya'da Cumhuriyet Coşkusu: 101 Kişilik Zeybek Gösterisi

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusuyla Kutlandı

Konya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 101 kişi zeybek oynadı. Kılıçarslan Meydanı'ndaki gösteri, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Etkinlik, şehitler için yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

101 Dansçıdan Unutulmaz Zeybek Gösterisi

Bu özel etkinlikte, Anadolu Kafkas Kartalları Müzik, Dans ve Sanat Topluluğu'nun 101 üyesi sahne aldı. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan zeybek gösterisi, çocukların da katılımıyla büyük ilgi gördü.

Zekeriya Parılyıldız'dan Mesaj

Anadolu Kafkas Kartalları Müzik, Dans ve Sanat Topluluğu Başkanı Zekeriya Parılyıldız, etkinlikle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği halk oyunu olan zeybek ile Cumhuriyet'i kutlamak istedik. 101. yıl dönümünde 101 üyemizin zeybek oynaması bizler için anlamlıydi. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanet ettiği bu topraklarda her zaman birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar geçirmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla 101 kişi zeybek oynadı.

Konya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla 101 kişi zeybek oynadı.