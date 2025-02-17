Konya'da Dekan Yardımcısına Silahlı Saldırı ve İntihar Girişimi

Konya'da bir öğrenci, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:49
Konya'da Dekan Yardımcısına Silahlı Saldırı ve İntihar Girişimi

Olayın Detayları

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde üzücü bir olay gerçekleşti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, odasında bulunan B.S.E. isimli bir öğrenci tarafından silahla yaralandı.

İntihar Girişimi

Olayın ardından B.S.E. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olayın meydana gelmesiyle birlikte çevredekilerin bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, durumu ağır olanlar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu üzere yaşanan olay, hem eğitim camiasını hem de öğrencileri derinden üzdü.

Konya'da Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci...

Konya'da Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci, ardından intihar girişiminde bulundu. Silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci...

Konya'da Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci, ardından intihar girişiminde bulundu. Silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da Bariyere Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İTÜ ve Koç Üniversitesi'nde İncelemelerde Bulundu
3
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'yi Ziyaret Edecek
4
Şanlıurfa'da İki Çocuğuna Şiddet Uygulayan Baba Tutuklandı
5
Kayseri'de Seyir Halinde Tehlikeli Sarkma: Sürücüye Cezai İşlem
6
Fatih'te Ambulansa Yol Vermeyen Taksi Sürücüsüne 1986 TL Ceza
7
Ali Volkan Erdemir, 2024 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'nü Kazandı

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi