Konya'da Dekan Yardımcısına Silahlı Saldırı ve İntihar Girişimi

Olayın Detayları

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde üzücü bir olay gerçekleşti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, odasında bulunan B.S.E. isimli bir öğrenci tarafından silahla yaralandı.

İntihar Girişimi

Olayın ardından B.S.E. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olayın meydana gelmesiyle birlikte çevredekilerin bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, durumu ağır olanlar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu üzere yaşanan olay, hem eğitim camiasını hem de öğrencileri derinden üzdü.

Konya'da Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci, ardından intihar girişiminde bulundu. Silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci, ardından intihar girişiminde bulundu. Silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.