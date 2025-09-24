Konya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Konya'da polis veya savcı rolüyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, 240 saatlik kamera incelemesi sonrası yakalandı ve adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:27
Konya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Konya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Konya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyon ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ereğli ve Karatay ilçelerinde kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları hedef alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis, izlediği 240 saatlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Adres baskını ve gözaltılar

Ereğli ilçesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda D.D. (26), H.C. (23) ve M.K. (29) gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller

Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 13 bin dolar, 1600 lira, 251 bin 650 İran riyali, bir miktar ziynet eşyası, 3 cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Yapılan...

Konya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 13 bin dolar, 1600 lira, 251 bin 650 İran riyali, bir miktar ziynet eşyası, 3 cep telefonu ile sim kartlar ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
Antalya'da Alacak Tartışması: Baba Öldü, Sanığın Duruşması Başladı
3
Bitlis'te Kuru Fasulye Hasadı Başladı: 110 Bin Dekarda 37 Bin Ton Üretim
4
Gergerlioğlu'ndan Küresel Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki
5
Mastung (Belucistan) Yolcu Trenine Bombalı Saldırı: 12 Yaralı
6
Cenin'de İsrail Baskını: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Öldü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası