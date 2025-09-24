Konya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Konya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyon ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ereğli ve Karatay ilçelerinde kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları hedef alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis, izlediği 240 saatlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Adres baskını ve gözaltılar

Ereğli ilçesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda D.D. (26), H.C. (23) ve M.K. (29) gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller

Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 13 bin dolar, 1600 lira, 251 bin 650 İran riyali, bir miktar ziynet eşyası, 3 cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

