Konya'da Düdende Boğulan İki Kız Kardeşin Acı Hikayesi

Konya'nın Derebucak ilçesinde düdene giren iki kız kardeş boğularak hayatını kaybetti. Olay tüm Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 18:03
Konya'nın Derebucak İlçesinde Trajik Olay

Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları Milli Parkı'nda meydana gelen üzücü bir olay, iki kız kardeşin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Olayın Detayları

Balatini Mağarası yakınlarında ailesiyle pikniğe giden Cemile Naz O. (14) ve Sariye Nur O. (16), serinlemek amacıyla suya girdi. Ancak, kısa sürede gözden kayboldular.

Ailenin ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kayalıkların yanında yer alan düdenin derinliklerinde arama yapan ekipler, iki kardeşin cesedine 3,5 metre derinlikte ulaştı.

Cenazeler, gerekli otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu acı olay, aileyi ve çevreyi derin bir üzüntüye boğdu.

