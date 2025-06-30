Konya'da Duygusal Anlar: Koruyucu Aile Şenliği

Konya'da düzenlenen Koruyucu Aile Şenliği'nde, kentte yaşayan koruyucu aileler ve çocukları bir araya geldi. Şenlik, Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde Karatay Şehir Parkı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, koruyucu aileler adına konuşma yapan Abdullah Altay, 21 yıllık bir memur olduğunu ifade etti. Yaşamı boyunca pek çok eğitim ve seminere katıldığını ancak böyle bir etkinlikte duyduğu heyecanı daha önce hissetmediğini vurguladı.

Altay, "2007 yılında Rabb'im bana güzel bir hanımefendiyle yuva kurmayı nasip etti ama bugüne kadar biyolojik bir aile olma şansımız olmadı. Koruyucu aile olduktan sonra, gözünün içine bakacağımız birçok evladımız varmış" dedi ve daha sonra 2 Aralık 2023'te dünyaya gelen Doruk Ayaz'ı örnek gösterdi. "Şu anda 20. ayın içerisindeyiz" diye ekledi.

Abdullah Altay, konuşmasına kürsüye "baba" diyerek gelen bebeğini kucağına alarak devam etti. Doruk Ayaz'ın kendisinde önemli değişimler sağladığını belirten Altay, "Doruk Ayaz benim etrafa bakışımı değiştirdi. Ben sizlerin arasında olmaktan gurur duyuyorum. Rabb'ime hamdediyorum. Doruk Ayaz benim her şeyim" şeklinde duygularını ifade etti.

Altay'ın konuşması sırasında, koruyucu aileler arasında duygusal anlar yaşandı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da programa katılarak, 3 yıldır ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Ailelerimiz ne kadar güçlü olursa devletimiz de o kadar güçlü olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ailelere ve yetkili kurum temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi. Etkinlik, piknik alanında ailelerin ve çocukların oyunlar oynayıp keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi.

Konya'da "Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen şenlikte, kentte yaşayan koruyucu aileler ve çocukları bir araya geldi. Karatay Belediyesince Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen şenlikte, koruyucu aileler adına Abdullah Altay (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Konya'da "Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen şenlikte, kentte yaşayan koruyucu aileler ve çocukları bir araya geldi. Karatay Belediyesince Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen şenlikte, koruyucu aileler adına Abdullah Altay (fotoğrafta) konuşma yaptı.