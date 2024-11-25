Konya'da Eğitime Kar Engeli: Yeni İlçeler Açıklandı

Konya'da Eğitime Kar Engeli

Konya'nın bazı ilçelerinde ve 3 merkez ilçesinin kırsal mahallelerinde, kötü hava şartları nedeniyle eğitim öğretime yarından itibaren ara verildi.

Hangi İlçelerde Eğitime Ara Verildi?

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Pazartesi günü itibarıyla:

- Merkez ilçelerden Karatay kırsal mahallelerdeki okullar,

- Meram ve Selçuklu ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime ara verilecektir.

Diğer Etkilenen İlçeler

Ayrıca, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerinde de tüm okullar kapalı olacaktır. Bunun yanı sıra, Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim olan öğrenciler için eğitim durdurulmuştur.

Kırsal Mahallelere Duyuru

Ereğli, Karapınar ve Halkapınar ilçelerinde de kırsal mahallerdeki okullar ile taşımalı eğitim öğrencilerine eğitim verilmeyecek; ancak merkez okullarda eğitim devam edecektir.

Öğrencilerin ve velilerin, bu durumu dikkate alarak önlemler alması önerilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.