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Konya'da Engelli Genç İçin Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zihinsel engelli genç Ahmet Bezci için temsili asker eğlencesi yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 15:19
Konya'da Engelli Genç İçin Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi

Temsili Asker Eğlencesi ile Ahmet'in Hayali Gerçekleşti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, doğuştan engelli olan 20 yaşındaki Ahmet Bezci için düzenlenen temsili asker eğlencesi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Taraşçı Mahallesi'nde bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da katıldı.

Çocukluğundan beri askere gitme hayali olan Ahmet'in bu isteği, babası Hasan ve annesi Fatmagül Bezci tarafından mahalle halkının destekleriyle hayata geçirildi. Ustaoğlu, "Ahmet kardeşimizin gönlündeki o büyük hayalini gerçekleştirdik. Dualarla, sevinçle, coşkuyla asker şenliğini yaptık. Onun yüzündeki mutluluğunu görmek her şeye değerdi." dedi.

Gözlerindeki Mutluluk

Akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Ahmet Bezci'ye, asker kınası yakıldı. Davul zurna eşliğinde eğlenen Ahmet'i, akrabaları ve arkadaşları omuzlarına alarak "En büyük asker bizim asker" diyerek havaya attı.

"Çocuğumuzun Mutluluğu Bizim İçin Çok Önemli"

Oğullarının isteğini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Hasan Bezci, "Çocuğumuzun isteğiyle böyle bir geceyi düzenledik. Böyle bir gece isteyince onu kıramadık." diye konuştu. Ayrıca etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, "Ahmet çok mutlu oldu. Çocuğumuzun mutlu olması bizim için önemli. Allah herkesten razı olsun." sözlerini ekledi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zihinsel engelli Ahmet Bezci'ye düzenlenen temsili asker...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zihinsel engelli Ahmet Bezci'ye düzenlenen temsili asker eğlencesinde asker kınası yakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zihinsel engelli Ahmet Bezci'ye düzenlenen temsili asker...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zihinsel engelli Ahmet Bezci'ye düzenlenen temsili asker eğlencesinde asker kınası yakıldı.

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