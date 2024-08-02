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Konya'da Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kadın, eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:36
Konya'da Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'da Yaşanan Trajik Olay

Konya'nın Ereğli ilçesinde, evde yaşanan bir tartışma sonucunda bir kadın, eşi tarafından tabancayla vuruldu ve hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Talatpaşa Mahallesi, 91720 Sokak'ta meydana gelen olayda, Hasan Ö. isimli şahıs, eşi Arife Ö.'yü silahla yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri迅速 devreye girdi.

Kurtarılamadı

İlk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arife Ö., ne yazık ki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Olay yerinden kaçan Hasan Ö. ise güvenlik güçleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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