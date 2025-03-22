Konya'da Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Konya'da tartışma sonrası eşini bıçakla yaralayan Abdulsamet Y., tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:37
Konya'da Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Konya'da, tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Olay, Merkez Karatay ilçesinin Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulsamet Y. (23), 19 Mart tarihinde, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin evine gittikten sonra eşi Zeynep Y. (23) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulsamet Y., Zeynep Y.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Yaralı kadın, olay sonrası hemen ambulans ile Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Söz konusu vaka ile ilgili sulh ceza hakimliği, Abdulsamet Y.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ancak yapılan itiraz neticesinde, zanlı tutuklandı.

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