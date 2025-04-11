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Konya'da Eşini Vurarak Öldüren Koca İntihar Etti

Konya'da eşini vurarak öldüren İbrahim Urgun, aynı silahla intihar etti. Olay, Sille Ak Mahallesi'nde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 19:04
Konya'da Eşini Vurarak Öldüren Koca İntihar Etti

Konya'da Feci Olay: Koca Eşini Öldürdü, Sonra Kendi Hayatına Son Verdi

Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi Sille Ak Mahallesi'nde, İbrahim Urgun (58) ile eşi Nazmiye Urgun (52) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahlı Çatışma ve İhbar Süreci

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Urgun, eşi Nazmiye Urgun'a silahla ateş açtı. Ardından, aynı silahı kullanarak intihar etti. Olayı öğrenen komşuların ihbarı üzerine, adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay Yerindeki Gelişmeler

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin de hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından, cenazeler Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konya'da eşini vurarak öldüren koca aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Ekipler olay...

Konya'da eşini vurarak öldüren koca aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Konya'da eşini vurarak öldüren koca aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Ekipler olay...

Konya'da eşini vurarak öldüren koca aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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