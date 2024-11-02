DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.387.066,75 -0,59%

Konya'da Eski Eşiyle Tartışma Kanlı Bitti

Konya'nın Karatay ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, aynı bıçakla kendine zarar verdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:49
Konya'da Eski Eşiyle Tartışma Kanlı Bitti

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen olayda, bir süre önce boşandığı eski eşiyle yapılan buluşma trajik bir sonla sonuçlandı.

Olayın Meydana Gelişi

İddiaya göre, Murat U. eski eşi Bahriye Kalaycı ile İsmil Mahallesi Akyel Yaylası'ndaki boş bir arazide buluştu. İkili arasında başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın Kontrolü Kaybı

Yaşanan gerginlik sonucunda kavga büyüyerek Murat U., bir çocuk annesi Bahriye Kalaycı'yı bıçakla yaraladı. Olayın ardından Murat U. da aynı bıçakla kendini yaralayarak ağır yaralandı.

Olay Yerindeki İlk Müdahale

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Bahriye Kalaycı'nın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ağır yaralanan Murat U. hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere'de Balfour Deklarasyonu'nun 107. Yılında Filistin İçin Dayanışma Yürüyüşü
2
Hatay'daki Orman Yangınında Müdahale Sürüyor
3
Antalya'da Dilenci Skandalı: 24 Bin 500 Lira Bulundu
4
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği İHA Saldırıları: 8 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Aydın'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Kazası
6
Tayvan'da Kong-rey Tayfunu'nun Vurduğu Hasar ve Can Kaybı
7
Muğla'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak