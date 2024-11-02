Konya'da Eski Eşiyle Tartışma Kanlı Bitti

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen olayda, bir süre önce boşandığı eski eşiyle yapılan buluşma trajik bir sonla sonuçlandı.

Olayın Meydana Gelişi

İddiaya göre, Murat U. eski eşi Bahriye Kalaycı ile İsmil Mahallesi Akyel Yaylası'ndaki boş bir arazide buluştu. İkili arasında başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın Kontrolü Kaybı

Yaşanan gerginlik sonucunda kavga büyüyerek Murat U., bir çocuk annesi Bahriye Kalaycı'yı bıçakla yaraladı. Olayın ardından Murat U. da aynı bıçakla kendini yaralayarak ağır yaralandı.

Olay Yerindeki İlk Müdahale

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Bahriye Kalaycı'nın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ağır yaralanan Murat U. hastaneye kaldırıldı.