Konya'da FETÖ Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltında

Konya merkezli 5 şehirde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:00
Konya'da FETÖ Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltında

Konya Merkezli FETÖ Operasyonu

Konya'da yürütülen geniş çaplı bir operasyonu, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması üzerine yoğunlaştırıldı. 5 ilde gerçekleştirilen bu operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ üyelerine yönelik devam eden soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yer alan askeri mahrem yapılanmasında görev alan 8 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Bu karar doğrultusunda, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Karaman illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi ve 7 zanlıyı yakaladı. Ancak, adresinde bulunamayan bir şüpheli için arama çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonla ilgili gelişmelerin takip edileceği bildirildi.

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