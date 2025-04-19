Konya'da 'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk' yürüyüşü düzenlendi

Konya'da 'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk' Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Konya, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" temalı bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonuyla Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık grup, Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde Gedavet Parkı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan katılımcılar, sık sık tekbir getirdi. Gedavet Parkı'nda grup adına bir açıklama yapan İHH Konya Şubesi yöneticisi Harun Obayeri, insanlığın temel değerlerini savunmak amacıyla toplandıklarını ifade etti.

Obayeri, Gazze'nin dünyada en büyük acıların yaşandığı yerlerden biri olduğunu belirterek, "Ne acıdır ki Gazzeli kardeşlerimize yapılan sistematik bu soykırım normal bir durum gibi gösteriliyor. Maalesef vicdan sahipleri bile bu durumu kabullenmeye başladı ancak biz bir halkı topyekun yok etmeye yönelik bu alçakça soykırımı lanetliyoruz. Diyoruz ki 'Ey siyonist gözü dönmüş çocuk katili İsrail, hesap vereceksin'." şeklinde konuştu.

Obayeri, uluslararası toplumun Gazze'deki vahşete karşı harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Program, yapılan dualarla sona erdi.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonuyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Gedavet Parkı'na kadar yürüdü.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonuyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Gedavet Parkı'na kadar yürüdü.