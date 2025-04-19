DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.230.455,58 -0,73%

Konya'da 'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk' yürüyüşü düzenlendi

Konya'da Gazze'ye destek olmak amacıyla büyük bir yürüyüş gerçekleştirildi. İHH'nın düzenlediği etkinlikte insanlık değerlerine vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 22:46
Konya'da 'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk' yürüyüşü düzenlendi

Konya'da 'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk' Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Konya, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" temalı bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonuyla Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık grup, Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde Gedavet Parkı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan katılımcılar, sık sık tekbir getirdi. Gedavet Parkı'nda grup adına bir açıklama yapan İHH Konya Şubesi yöneticisi Harun Obayeri, insanlığın temel değerlerini savunmak amacıyla toplandıklarını ifade etti.

Obayeri, Gazze'nin dünyada en büyük acıların yaşandığı yerlerden biri olduğunu belirterek, "Ne acıdır ki Gazzeli kardeşlerimize yapılan sistematik bu soykırım normal bir durum gibi gösteriliyor. Maalesef vicdan sahipleri bile bu durumu kabullenmeye başladı ancak biz bir halkı topyekun yok etmeye yönelik bu alçakça soykırımı lanetliyoruz. Diyoruz ki 'Ey siyonist gözü dönmüş çocuk katili İsrail, hesap vereceksin'." şeklinde konuştu.

Obayeri, uluslararası toplumun Gazze'deki vahşete karşı harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Program, yapılan dualarla sona erdi.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa...

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonuyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Gedavet Parkı'na kadar yürüdü.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa...

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonuyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Gedavet Parkı'na kadar yürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti
2
Cemal Reşit Rey'in 'Çelebi Operası' 50 Yıl Sonra Dünya Prömiyerini Yaptı
3
İzmir'de Nisa Yıldızer Anısına Koşu Etkinliği Düzenlendi
4
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
5
AK Parti'nin Destek Eli: Fatma Betül Sayan Kaya ve Barış Alper Yılmaz, Van'daki Kas Hastası Kardeşlerle Görüştü
6
Kütahya'da Arazözle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!