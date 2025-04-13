Konya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Konya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Konya'da gerçekleştirilen "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlendi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'e tepki sloganları atarak Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Adem Ceylan'dan Önemli Mesajlar

Mevlana Meydanı'nda gerçekleşen platformda, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, son iki yıldır Orta Doğu'da yaşanan olaylara dikkat çekti. Ceylan, meydanda toplanan vatandaşların, Filistin'in özgürlüğü için atılacak her adımın arkasında olduğunu ve bedel ödemeye hazır olduklarını ifade etti.

Ceylan, "Kendisini yeryüzünün tanrısı zanneden bir delinin desteğiyle Gazze'yi yok etmek" amacıyla sürdürülen mücadeleyi ve Mescid-i Aksa'yı korumak için savaşanların zulmüne tanıklık ettiklerini belirtti. Ayrıca, İsrail'in işlediği zulmün, Müslümanların dağınıklığı nedeniyle gerçekleştiğini vurguladı.

Ceylan, İslam ülkelerinin İsrail ile ticareti durdurması gerektiğini ifade ederek, "Bu savaş, Mescid-i Aksa savaşıdır. Bu savaş onur ve izzet savaşıdır." şeklinde konuştu.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen program kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'e tepki sloganları attı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen program kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'e tepki sloganları attı.