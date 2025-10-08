Konya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü: İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Konya'da düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi; kırmızı ışık, dualar ve 7 dakikalık sessizlikle Filistinlilere destek verildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 00:25
Konya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi ve Filistin halkına destek vermek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik Kılıçarslan Meydanı'nda başladı ve katılımcılar Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş ve Etkinlik Düzenlemeleri

Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirip pankartlar açtı. Mevlana Caddesi boyunca yürüyüşte kullanılan bomba ve çığlık sesleri ile ses efektleri, Gazze'deki savaş atmosferini katılımcılara hissettirdi.

Etkinlik kapsamında bölgede tüm ışıklar kapatılarak yalnızca kırmızı ışık yakıldı; bu ışık Gazze'de akan kanı ve yaşanan acıyı simgeledi. Katılımcılar sessizlik içinde dua ederek Filistin halkı için barış ve adalet temennisinde bulundu.

Dualar, Sessizlik ve Yerel Yetkililerin Mesajları

Programda Konya İl Müftüsü Ali Öge, Gazzeliler başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar için dua etti. Etkinliğin sonunda Mevlana Meydanı'nda 7 dakikalık sessiz oturma eylemi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2 yıldır İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme Konya olarak güçlü bir ses verdiklerini belirterek, "Çağrımıza cevap veren, meydanları dolduran tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Gazze'deki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz ve Rabb'imden mübarek bir fetih nasip etmesi için dua ediyoruz. Konya ilk günden itibaren Gazze karşı duruşunu göstermiş Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi." diye konuştu.

Altay, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması temennisinde bulunarak, "İsrail'in zulmünü buradan bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

Katılımcılar

Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya'da İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinlikte bölgede tüm ışıklar kapatılarak yalnızca kırmızı ışık yakıldı. Kırmızı ışık, Gazze’de akan kanı ve yaşanan acıyı simgeledi. Sessizlik içinde dua eden vatandaşlar, Filistin halkı için barış ve adalet temennisinde bulundu.

