Konya'da Gölet Borusu Tamiri Sırasında Toprak Altında Kalan Baki Koç Hayatını Kaybetti

Konya'da Üzücü Bir Kaza: Toprak Altında Kalan Baki Koç Hayatını Kaybetti

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olayda, gölet borusu tamir ederken toprak altında kalan Baki Koç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Ayaslar Mahallesi'nde patlayan gölet borusunun tamir edilmesi için gönüllü olarak çalışmalara katılan Koç, üzerinde meydana gelen büyük bir toprak parçasının altında kaldı.

Çevredekiler, Koç'u toprak altından çıkarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, Koç'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ancak maalesef kurtarılamadı.

Cenazesinin Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi. Olay, bölgedeki vatandaşları derin bir üzüntüye boğdu.

