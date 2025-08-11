DOLAR
40,7 0%
EURO
47,27 0,31%
ALTIN
4.388,44 1,25%
BITCOIN
4.849.485,66 -0,42%

Konya'da Gölet Borusu Tamiri Sırasında Toprak Altında Kalan Baki Koç Hayatını Kaybetti

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gölet borusu tamiri sırasında toprak altında kalan Baki Koç, hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 22:20
Konya'da Gölet Borusu Tamiri Sırasında Toprak Altında Kalan Baki Koç Hayatını Kaybetti

Konya'da Üzücü Bir Kaza: Toprak Altında Kalan Baki Koç Hayatını Kaybetti

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olayda, gölet borusu tamir ederken toprak altında kalan Baki Koç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Ayaslar Mahallesi'nde patlayan gölet borusunun tamir edilmesi için gönüllü olarak çalışmalara katılan Koç, üzerinde meydana gelen büyük bir toprak parçasının altında kaldı.

Çevredekiler, Koç'u toprak altından çıkarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, Koç'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ancak maalesef kurtarılamadı.

Cenazesinin Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi. Olay, bölgedeki vatandaşları derin bir üzüntüye boğdu.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gölet borusu tamir ederken toprak altında kalan kişi öldü.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gölet borusu tamir ederken toprak altında kalan kişi öldü.

İLGİLİ HABERLER

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Gölet Borusu Tamiri Sırasında Toprak Altında Kalan Baki Koç Hayatını Kaybetti
2
İstanbul Emniyeti'nden Dron Destekli Dar Alan Şok Uygulaması
3
Hatay'da Bıçakla Yaralama Olayında 4 Zanlı Tutuklandı
4
Sakarya'da Mudurnu Deresi Protestosu: Fabrika Atıkları İle Kirletiliyor!
5
Tekirdağ'da Öğrenciler Orman İşçilerine Teşekkür Mektupları Okudu
6
Hırçer Kalesi: Erzurum'un Tarih Güzelliği Yüzyıllardır Ayakta
7
Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi