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Konya'da İhracatçılar Buluşması Düzenlendi

ASKON ve KİP işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Konya'nın ihracat hedefleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:05
Konya'da İhracatçılar Buluşması Düzenlendi

Konya'da İhracatçılar Buluşması Gerçekleştirildi

Konya'da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi ile Konya İhracatçılar Platformu (KİP) işbirliğiyle düzenlenen Konya İhracatçılar Buluşması, çeşitli sektörlerden iş insanlarının katılımıyla güzel bir etkinlik haline geldi.

Konya'nın İhracat Performansı

Programda konuşan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, şehrin sanayi merkezi olarak yükselişi hakkında bilgiler vererek, "Konya, 2023 yılını 3,5 milyar dolar ihracat ile kapatmayı başardı. Her geçen yıl ihracat rakamlarımızı artırarak devam ediyoruz. Daralan küresel piyasalara rağmen, yıl sonuna kadar yeni rekorlara ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Kısa Vadede Hedef 10 Milyar Dolar

Sinacı, "Konya'nın farklı sektörlerden ürettiği ve ihraç ettiği ürünler sayesinde kısa vadede 10 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz" diyerek, etkinliğin bu hedeflerin konuşulması için önemli bir platform oluşturduğunu belirtti.

İhracatın Artırılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Konya İhracatçılar Platformu Kurucusu Mustafa Kara, platformun amaçlarını ve yapılan faaliyetleri anlatarak, iş insanlarını bir araya getirerek ihracatın arttırılması ve şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

İlgili Kuruluşlardan Destek

Etkinlikte ayrıca Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ile Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan da, ihracatı artırma konusunda yürütülen projeleri ve çalışmaları aktardı.

Panel ile Devam Eden Program

Program, düzenlenen panel ile devam etti. Panelde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, sektör temsilcileri ve akademisyenler ile birlikte ihracatı artırma yolları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi ile Konya İhracatçılar Platformu (KİP)...

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi ile Konya İhracatçılar Platformu (KİP) işbirliği ile Konya İhracatçılar Buluşması düzenlendi. ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Şube binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Konya'nın sanayi merkezi olarak yükselişini sürdüren bir şehir olduğunu söyledi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi ile Konya İhracatçılar Platformu (KİP)...

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi ile Konya İhracatçılar Platformu (KİP) işbirliği ile Konya İhracatçılar Buluşması düzenlendi. ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Şube binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Konya'nın sanayi merkezi olarak yükselişini sürdüren bir şehir olduğunu söyledi.

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