Konya'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Yaralı

Konya Seydişehir'de Trafik Kazası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, D.D. idaresindeki 34 HC 0966 plakalı otomobil ile I.S. yönetimindeki 42 HVH 77 plakalı otomobilin Taraşçı Kavşağı'nda çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayda araç içerisindeki F.S, R.D, B.D, B.A. ve S.D. yaralanırken, durumları konusunda bilgi verilmedi. Yaralılar, olayın ardından ihbar üzerine kaza yerine intikal eden ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.