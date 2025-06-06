DOLAR
39,23 0,18%
EURO
44,71 0,6%
ALTIN
4.221,57 0,4%
BITCOIN
4.082.756,57 -3,63%

Konya'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 15:40
Konya'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Yaralı

Konya Seydişehir'de Trafik Kazası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, D.D. idaresindeki 34 HC 0966 plakalı otomobil ile I.S. yönetimindeki 42 HVH 77 plakalı otomobilin Taraşçı Kavşağı'nda çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayda araç içerisindeki F.S, R.D, B.D, B.A. ve S.D. yaralanırken, durumları konusunda bilgi verilmedi. Yaralılar, olayın ardından ihbar üzerine kaza yerine intikal eden ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan Emniyet Müdürü Şener, Şehit Yakınlarını Bayramda Ağırladı
2
Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramında Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
3
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da Bayram Coşkusunu Paylaştı
4
Kurban Bayramı'nda Aciller Acemi Kasaplarla Dolu
5
Huzurevi Sakinleri, Kurban Bayramı'nda Geçmişe Dönüş Özlemi Yaşıyor
6
Konya'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Yaralı
7
Çanakkale Valisi Ömer Toraman Bayramda Trafik Denetiminde

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım