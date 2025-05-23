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Konya'da İş Yerinde Yangın: Hasar Büyüdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, çevrede büyük hasara neden oldu.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 18:30
Konya'da İş Yerinde Yangın: Hasar Büyüdü

Konya'nın Seydişehir İlçesinde Yangın!

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde, Ord. Prof. Sadi Irmak Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, çevredeki vatandaşların hızlıca yapmış olduğu ihbar sonrası olay yerine intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü ancak yangın nedeniyle iş yerinde önemli bir hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi ise şu anda araştırılmakta olup, konuyla ilgili detaylı incelemeler devam etmektedir.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.

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