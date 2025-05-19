Konya'da İtfaiye, Sıkışan Kedi Yavrusunu Kurtardı

Konya'da, alışveriş merkezi otoparkında arabanın motor kısmına sıkışan bir kedi yavrusu kurtarıldı. Olay, pazarlamacı Mehmet Yetkin'in alışveriş merkezi otoparkındaki arabanın yanına giderek kaputtan gelen sesleri duymasıyla başladı.

Yetkin, durumu şu şekilde anlattı: "Kaputu kaldırdım ve sıkışan kedi yavrusunu gördüm. Küçücük yavru, motorun köşesine sinmiş bir şekilde bekliyordu. Motor çalışınca korktu ve kaput açıldığında arka kısma kaçtı. Bu sırada ne yapacağımı düşünerek hemen itfaiye ekiplerini aradım."

İtfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine ulaştığını ifade eden Yetkin, "Kedi çok küçük ve korkak bir hayvandı. Otoparkta gürültü olduğu için işimizi zorlaştırdı. Kediyi çıkarabilmek için alışveriş merkezinden birkaç şey aldım. Arabayı çalıştırmadım ve etrafına süt ile pastırma koyarak dışarı çıkmasını sağlamak istedim. Otoparkta gürültüsüz bir yer bulmak için aracı hareket ettirmeden 'transpalet' adında bir cihazla yerini değiştirdik. Sonuç olarak, arka sol tekerden kedinin miyavlama sesini duydum ve itfaiye ekipleriyle kedinin yerini tespit ettik."

İtfaiye Çavuşu Gökhan Dündar ise yaşanan durumu şu şekilde değerlendirdi: "Olay yerine intikal ettiğimizde, kedinin aracın motor kısmına sıkıştığını gördük. Otoparkta gürültü olduğu için kedi diğer araçlardan korkmuş ve motor kısmına sinmişti. Kedinin yerini tespit etmemiz zordu çünkü sürekli hareket ediyordu. Yaklaşık 4-5 saatlik bir çalışma sonucunda, aracın arka tamponundan kediyi kurtarmayı başardık. Bizim için saatlerin önemi yok; kalbi atan her canlı değerlidir. Her can kurtardığımızda mutlu oluyoruz ve bu işi yapmaktan dolayı şükrediyoruz."

Konya'da, alışveriş merkezi otoparkında arabanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı. Kedi yavrusunu kurtaran İtfaiye Çavuşu Gökhan Dündar, ihbar geldiğinde hızlı bir şekilde olay yerine gittiklerini söyledi.

Konya'da, alışveriş merkezi otoparkında arabanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı. Kedi yavrusunu kurtaran İtfaiye Çavuşu Gökhan Dündar, ihbar geldiğinde hızlı bir şekilde olay yerine gittiklerini söyledi.