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Konya'da Kaçak Kazı Yapan 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan 13 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 21:46
Konya'da Kaçak Kazı Yapan 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da Kaçak Kazı Operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapıldığına dair ihbar aldı.

Yapılan Yakalamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda tarihi eser arayışı içinde oldukları iddia edilen şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyon sırasında, bir iş makinesi ve iki hilti ile birlikte kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 13 zanlı gözaltına alındı, iki hilti...

Konya'nın Ereğli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 13 zanlı gözaltına alındı, iki hilti ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 13 zanlı gözaltına alındı, iki hilti...

Konya'nın Ereğli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 13 zanlı gözaltına alındı, iki hilti ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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