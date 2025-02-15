Konya'da Kadın Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir İlçesinde Tragik Olay

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Dilek Ş. (35), evinde B.E. (44) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, B.E.'nin henüz belirlenemeyen bir nedenle Dilek Ş.'yi bıçakladığı öğrenildi. Olayın ardından B.E., durumu hemen polise bildirdi.

Olay Yeri İnceleme ve Gözaltı Süreci

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Dilek Ş.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Dilek Ş.'nin cesedi Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

B.E. teslim olarak Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde gücenlik önlemi aldı.