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Konya'da Kayalıklarda Mahsur Kalan 2 Çocuk Kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki çocuk başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 00:38
Konya'da Kayalıklarda Mahsur Kalan 2 Çocuk Kurtarıldı

Konya'da Kayalıklarda Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, piknik yapmaya giden 15 yaşında Eren Bedirhan Ateş ve 17 yaşındaki Muzaffer Mustafa Ateş, Kuğulu Tabiat Parkı yakınlarındaki kayalıklarda mahsur kaldı.

Çocuklar, kayalıkların arasında sıkıştıkları sırada cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak yardım talep etti. Aldıkları yardım çağrısıyla birlikte jandarma ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, iki çocuğu güvenli bir şekilde kurtararak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından çocukların yakınları, kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri teşekkürlerle karşıladı. Bu olay, acil durumlarda teknolojinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde piknik için gittikleri yerin yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde piknik için gittikleri yerin yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 çocuk, ekiplerce kurtarıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde piknik için gittikleri yerin yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde piknik için gittikleri yerin yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 çocuk, ekiplerce kurtarıldı.

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