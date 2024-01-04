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Konya'da korkunç iş kazası: Pres makinesinde sıkışan mobilya işçisi yaşamını yitirdi

Konya'da korkunç iş kazası: Pres makinesinde sıkışan mobilya işçisi yaşamını yitirdi Togg, 2024 yılında piyasaya sunacağı T10X modelinin sipariş dönemini duyurdu. Togg, 16-27 Mart tarihleri arasında togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş alacak. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak çekilişle sipariş sahipleri belirlenecek. Çekilişte yedek listede kalanlar ve 2023 yılında çekilişe katılıp kazanamayanlar, 6-10 Ocak ve 15-19 Ocak tarihleri arasında sipariş verebilecek.