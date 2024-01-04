Konya'da korkunç iş kazası: Pres makinesinde sıkışan mobilya işçisi yaşamını yitirdi
Togg, 2024 yılında piyasaya sunacağı T10X modelinin sipariş dönemini duyurdu. Togg, 16-27 Mart tarihleri arasında togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş alacak. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak çekilişle sipariş sahipleri belirlenecek. Çekilişte yedek listede kalanlar ve 2023 yılında çekilişe katılıp kazanamayanlar, 6-10 Ocak ve 15-19 Ocak tarihleri arasında sipariş verebilecek.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir mobilya atölyesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti. Sadullah Kaya isimli işçi, çalıştığı sırada pres makinesi ile duvar arasında sıkıştı.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Kaya'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Ancak Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi, polis incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.