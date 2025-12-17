DOLAR
Konya'da kunduracıda kavga: Yabancı uyruklu işçi bacağından bıçaklandı

Konya Karatay'da kunduracı çalışanı E.E.A., çıkan kavgada bacağından bıçaklandı; şüpheli kaçtı, yaralı Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:35
Olayın ayrıntıları

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10673. Sokak'ta saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, sanayi sitesinde bulunan bir kunduracıda çalışan yabancı uyruklu E.E.A. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan, E.E.A.'yı bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

