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Konya'da Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimleri Artıyor

Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi marketlerde gıda ürünleri ve fiyat denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 11:57
Konya'da Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimleri Artıyor

Kurban Bayramı Öncesi Denetimler Hız Kazandı

Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla marketlerde temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerin Hedefi: Fiyat İstikrarı

Bayram öncesinde artan talebi göz önünde bulundurarak, denetimler daha da yoğunlaştırıldı. Yapılan kontrollerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket fiyatının değişim tarihi ve ürünlerin önceki fiyatları dikkatle incelendi.

Ticaret İl Müdürü'nden Açıklama

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimler sonrasında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın ülke genelinde, 81 ilde denetimlerin sürdüğünü belirtti. Çağlayan, "Bu kapsamda market, piyasa gözetim, etiket ve haksız fiyat denetimlerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara Çağrı

Denetimle ilgili olarak, vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşaması durumunda Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi, CİMER, Ticaret İl Müdürlüğü veya Alo 175'i arayarak şikayette bulunabileceklerini vurguladı.

Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç...

Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket fiyatının değişim tarihi ve ürünün önceki fiyatına bakıldı.

Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç...

Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket fiyatının değişim tarihi ve ürünün önceki fiyatına bakıldı.

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