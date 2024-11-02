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Konya'da Kuş Gribi Vakası Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'da kuş gribi vakası olduğunu ancak salgın durumunun söz konusu olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:34
Konya'da Kuş Gribi Vakası Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Kuş Gribiyle İlgili Açıklama Yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'nın Meram ilçesinde bulunan bir yumurta üretim işletmesinde kuş gribi vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ancak Bakanlık, "Ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir." ifadesine yer verdi.

Vaka Detayları ve Alınan Önlemler

Açıklamaya göre, söz konusu işletmede 31 Ekim'de yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri meydana geldi. İl Tarım Müdürlüğü'ndeki veteriner hekimler, hemen olay yerine intikal etti ve bölgeyi karantinaya aldı. Alınan numuneler, Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü tarafından analize alındı ve Avian Influenza H5N1 (kuş gribi) tespit edildi. Koruma ve Güvenlik Tedbirleri

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün prensipleri çerçevesinde, hastalık görülen yumurta üretim işletmesi merkez alınarak 10 kilometrelik bir koruma ve gözetim bölgesi belirlendi. Bölgedeki diğer işletmelerde gerekli biyogüvenlik önlemleri alındı. Ayrıca, ilk ölüm vakasından itibaren, canlı hayvanlar, yumurtalar ve diğer bulaşma riski taşıyan materyallerin çıkışı durdurularak, tespiti yapılan hayvanlar ve yumurtaların imhasına başlandı.

Toplum Sağlığına Dair Güvenceler

Bakanlık, tüketime sunulmadan imha edilen enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtalar için, insan sağlığını tehdit edecek bir durumun olmadığını belirtti. Halka, kanatlı hayvan ürünlerini güvenle tüketmeleri gerektiği vurgusu yapıldı.

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