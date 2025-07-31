Konya'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Konya'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde, motosikletin bisiklete çarpması sonucu trajik bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Yusuf Ö.'nün kullandığı 42 AUS 174 plakalı motosiklet, Aslanlı Kışla Caddesi'nde, aynı yönde ilerleyen 41 yaşındaki Mustafa Y. yönetimindeki bisiklete çarptı.

Kaza sonrası olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle Yusuf Ö., sürüklendikten sonra refüjdeki bir ağaca çarparak ağır şekilde yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Mustafa Y. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak burada da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bu üzücü olay, bölgedeki sakinler arasında derin bir üzüntü yarattı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, motosikletin bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde, motosikletin bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.