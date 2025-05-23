Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen üzücü bir motosiklet kazasında, sürücü E.Y. hayatını kaybetti. Olay, Kozağaç Mahallesi'nde, Kozağaç Caddesi üzerinde gerçekleşti. E.Y.'nin kullandığı 42 BAJ 291 plakalı motosiklet, seyir halindeyken yol kenarında bulunan bir eve çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde E.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, eve çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, eve çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.